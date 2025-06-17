«Донорская суббота» пройдет в Одинцовской областной больнице 21 июня

В отделении переливания крови Одинцовской областной больницы состоится прием доноров в выходной день — 21 июня. Сдать кровь можно будет с 8:30 до 12:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Чтобы стать донором крови, необходимо: за 2 суток перед сдачей воздержаться от употребления алкогольных напитков, за 1 сутки исключить из рациона жирное, жареное, острое, копченое, молочные продукты, яйца, масло. Рекомендуется употреблять сладкий чай, варенье, хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, соки, морсы, компоты, минеральная вода, овощи, фрукты (кроме бананов).

В день сдачи рекомендуется не курить и обязательно поесть легкий завтрак. Воздержитесь от употребления аспирина, анальгина и лекарств, содержащих аспирин и анальгетики за 72 часа до процедуры, обязательно выспитесь.

Отделение переливания крови находится по адресу: г. Одинцово, Можайское шоссе, дом № 55, территория терапевтического корпуса.

Телефон отделения: 8 (495) 596-27-00.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.