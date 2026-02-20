Доноров с I отрицательной кровью приглашают в Подмосковье

Московский областной центр крови 20 февраля 2026 года объявил о потребности в донорах с I отрицательной группой крови. Служба работает с учетом заявок медучреждений региона и количества пациентов, которым требуются компоненты крови, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Московский областной центр крови опубликовал актуальный донорский светофор и пригласил жителей с I отрицательной группой крови на донацию. Запись на сдачу цельной крови не требуется.

«Приглашаем доноров с I отрицательной группой крови. Каждая донация — это шанс на выздоровление для пострадавших в авариях, пациентов ожоговых и хирургических отделений, больных с тяжелыми заболеваниями, когда счет идет на минуты», — отметила заведующий экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Она подчеркнула, что потребность формируется исходя из заявок лечебных учреждений и текущего запаса компонентов крови.

Центр крови в Москве на улице Металлургов, 37а работает ежедневно с 8:00 до 14:00. 22 февраля прием доноров пройдет с 8:00 до 13:00, 23 февраля — выходной. Обособленные структурные подразделения принимают доноров с 8:00 до 13:00, 23 февраля во всех ОСП выходной.

ОСП «Воскресенск» на Больничном проезде, 5 и ОСП «Щелково» на улице Новая Фабрика работают с понедельника по субботу. В ОСП «Подольск» на улице Кирова, 9 и ОСП «Орехово-Зуево» на улице Барышникова, 13/5 последняя суббота месяца является донорской. ОСП «Наро-Фоминск» на улице Школьная, 1 открыт со вторника по четверг с 8:00 до 13:00.

24 февраля с 9:00 до 12:00 выездная донорская акция пройдет в Дубне в МЦ «Инициатива» на улице Академика Балдина, 2. Запись осуществляется за три дня по телефону +7 (496) 217-04-00, доб. 0787.

Донором может стать совершеннолетний гражданин РФ или иностранец, законно проживающий в России не менее года, при отсутствии медицинских противопоказаний.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.