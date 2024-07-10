В Домодедове врач получила сертификат на жилье по программе «Социальная ипотека»

Детский врач-невролог из Домодедовской больницы Евгения Купреева получила сертификат на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека», передает пресс-служба администрации городского округа.

По словам врача, это мощная мотивация работать дальше только на стопроцентный результат.

За время действия программы, уже свыше 20 врачей нашей Домодедовской больницы являются участниками «Социальной ипотеки».

Мера поддержки позволяет учителям, педагогам, специалистам оборонно-промышленного комплекса и тренерам приобрести жилье по очень доступной цене. Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты.

«Поздравляю домодедовцев с получением соципотеки — это большое подспорье в приобретении долгожданного своего жилья. Желаю скорее отметить новоселье», — сказала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.