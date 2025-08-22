Долгопрудненский врач купила квартиру при помощи льготной ипотеки

Вач-оториноларинголог Ольга Царук переехала в городской округ из другого региона. Специалист высшей категории с 20-летним в течение первого года доктор получала выплаты, частично компенсирующие ее арендную плату за квартиру. Через год работы в городском округе Ольга Царук смогла оформить социальную ипотеку и приобрести свое жилье в городе, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Как сообщил и. о. секретаря местного отделения партии «Единая Россия», председатель Совета депутатов Дмитрий Балабанов, благодаря различным мерам поддержки за полтора года в городскую систему здравоохранения удалось привлечь около 150 сотрудников, из них 36 — узкопрофильные специалисты.

По словам депутата, сейчас в округе собирают запросы городских медиков, чтобы детально понимать, как максимально продуманно подойти к последующему расширению льгот для специалистов здравоохранения. Помимо региональных и федеральных мер поддержки, в округе действует муниципальная программа. Список льгот включает в себя предоставление служебного жилья, помощь в оформлении «Социальной ипотеки», компенсацию оплаты съемного жилья и транспортных расходов. Предусмотрена и дополнительная финансовая поддержка.

«По Народной программе „Единой России“ за последние полтора года отремонтирован один из корпусов детской поликлиники — трехэтажное здание на улице Лаврентьева — и открыто новое, тоже детское, медучреждение в микрорайоне „Бригантина“ площадью 516 кв. м. Каждый новый объект — это дополнительные потребности в специалистах. За этот же период 78 медработникам Долгопрудного предоставлено жильё, четверым компенсируется половина арендной платы за съемные квартиры. Для оформления компенсации коммунальных услуг — еще одна льгота, предоставляемая в Долгопрудном медикам, — есть условие: регистрация по месту жительства в городском округе. С начала 2024 года этой поддержкой воспользовалось 25 сотрудников городских медучреждений», — отмечает Дмитрий Балабанов.

В Долгопрудном действует и своя льготная система поддержки работников здравоохранения. Так, ежемесячная муниципальная выплата врачу-педиатру и фельдшеру в Долгопрудном составляет 20 тыс. рублей, медицинской сестре — 15 тыс. рублей. В июне 2025 года была введена ежемесячная надбавка молодым специалистам в размере 5 тыс. рублей. Одновременно с ней фракция «Единая Россия» выдвинула предложение о единовременной материальной помощи медработникам в размере 10 тысяч рублей — вопрос повестки одобрен единогласно. Мера поддержки уже вступила в силу, в настоящее время идет сбор заявлений от желающих воспользоваться ей работников здравоохранения.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.