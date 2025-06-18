Доктор объяснила, как есть фастфуд без вреда для здоровья

Врач Зубова: фастфуд безопасен, если есть его не очень часто

Фастфуд будет безопасен, если есть его изредка и стараться выбирать более полезные варианты, сообщила РИАМО врач, эксперт лаборатории «Гемотест» Нина Зубова.

«Например, куриный бургер с салатными листьями полезнее, чем двойной с беконом, а ролл с курицей лучше, чем набор с жареной картошкой и большим количеством соусов», — сказала Зубова.

Как добавила доктор, если отказаться от фастфуда невозможно, например, в дальней дороге, то не стоит усугублять ситуацию сладкими напитками и высококалорийными десертами.

«В качестве напитка лучше выбрать чай без сахара или воду. А от десерта и вовсе лучше отказаться: скорее всего, прием пищи и без того будет довольно калорийным», — предупредила врач.

Зубова порекомендовала при следующем приеме пищи после фастфуда компенсировать избыточные калории легкими и полезными продуктами.

«Это могут быть овощи, зелень, нежирный белок и сложные углеводы. Такой подход поможет сбалансировать рацион и избежать перегрузки органов пищеварения», — резюмировала собеседница.

18 июня празднуется День устойчивой гастрономии. Он нужен, чтобы сосредоточить внимание мира на роли, которую устойчивая гастрономия может сыграть в достижении целей в области устойчивого развития, в том числе за счет ускорения сельхозразвития, повышения продбезопасности, улучшения питания людей и т. д.