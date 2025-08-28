До 15:00: врач рассказала, сколько ребенок должен спать днем

Врач Соломатина: ребенку лучше всего спать днем до 15:00, максимум — до 16:00

Врач общей практики Елена Соломатина рассказала, сколько ребенок должен спать днем. По ее словам, дневной сон полезен для детей, но спать лучше до 15:00–16:00, сообщает сайт «Узнай.ру» .

Она рассказала, что потребность во сне у детей составляет не менее 10-11 часов в сутки. Первоклассникам требуется около 11 часов, а в последующие годы — примерно 10 часов полноценного ночного отдыха. Подросткам после 14 лет хватает 9 часов, а старшеклассникам может быть достаточно и 8-8,5 часов.

Врач отметила, что дневной сон в школьные годы оказывает положительное влияние на восстановление энергии, снижение утомляемости и закрепление полученных знаний в долговременной памяти. Хотя ключевая работа мозга по обработке информации происходит во время ночного сна, короткий дневной отдых также вносит свой вклад в этот процесс.

«Лучше всего спать днем до 15:00, максимум — до 16:00. Поздний сон мешает нормально заснуть вечером, а после 18:00 он и вовсе может сделать ребенка вялым и разбитым», — подчеркнула Соломатина.

Длительность дневного сна должна быть тем больше, чем младше ребенок: от полутора часов до одного часа. Учащимся старших классов и взрослым достаточно 20-30 минут. Однако продолжительность сна во многом определяется индивидуальными особенностями, степенью усталости и качеством ночного сна, заключила специалист.