До 15:00: врач рассказала, сколько ребенок должен спать днем
Врач общей практики Елена Соломатина рассказала, сколько ребенок должен спать днем. По ее словам, дневной сон полезен для детей, но спать лучше до 15:00–16:00, сообщает сайт «Узнай.ру».
Она рассказала, что потребность во сне у детей составляет не менее 10-11 часов в сутки. Первоклассникам требуется около 11 часов, а в последующие годы — примерно 10 часов полноценного ночного отдыха. Подросткам после 14 лет хватает 9 часов, а старшеклассникам может быть достаточно и 8-8,5 часов.
Врач отметила, что дневной сон в школьные годы оказывает положительное влияние на восстановление энергии, снижение утомляемости и закрепление полученных знаний в долговременной памяти. Хотя ключевая работа мозга по обработке информации происходит во время ночного сна, короткий дневной отдых также вносит свой вклад в этот процесс.
«Лучше всего спать днем до 15:00, максимум — до 16:00. Поздний сон мешает нормально заснуть вечером, а после 18:00 он и вовсе может сделать ребенка вялым и разбитым», — подчеркнула Соломатина.
Длительность дневного сна должна быть тем больше, чем младше ребенок: от полутора часов до одного часа. Учащимся старших классов и взрослым достаточно 20-30 минут. Однако продолжительность сна во многом определяется индивидуальными особенностями, степенью усталости и качеством ночного сна, заключила специалист.