Дни открытых дверей роддома Подольска посетили 2,3 тыс человек в 2024 году

В Подольском родильном доме проводят дни открытых дверей. С начала текущего года их посетило около 2 300 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча начинается с лекции, которая проходит в конференц-зале на первом этаже. Затем для будущих мам проводят экскурсию по роддому, в ходе которой можно увидеть родовые залы и палаты послеродового пребывания, узнать о партнерских родах и современных методиках родовспоможения.

«Подольский роддом в дни открытых дверей с начала текущего года посетило около 2 300 человек. В первую очередь будущих родителей интересуют условия пребывания. Сотрудники роддома рассказывают также о мягких родах. Это альтернативный подход к процессу родов, который минимизирует медицинское вмешательство и помогает создать будущей матери комфортные условия, при которых она не испытывает боли и стресса», — сказал главный врач Подольского родильного дома Александр Скобенников.

Дни открытых дверей проводятся еженедельно по понедельникам с 14:00. Для посещения роддома необходимо взять с собой сменную обувь. Вход свободный.

В сентябре в стенах Подольского роддома на свет появились 106 девочек и 115 мальчиков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.