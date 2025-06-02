Для зубов и иммунитета: диетолог рассказала о пользе зеленого лука

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что в зеленом луке много очень полезных для человека веществ, в том числе коллагена и кверцитина, сообщает «Вечерняя Москва».

«В луке есть раздражающие органические кислоты, которые стимулируют пищеварение. Кроме того, раньше всегда рекомендовали есть побольше этой зелени, чтобы зубы были в отличном состоянии», — сказала доктор.

По ее словам, бактерицидные свойства лука не позволяют развиться налету, а квертицин даже применяли для лечения коронавируса: после него лучше шли на поправку люди, перенесшие искусственную вентиляцию легких.

Однако есть и противопоказания: овощ не рекомендуют есть больным, страдающим от гастрита, язвы, панкреатита и камней в желчном пузыре. Из-за обилия клетчатки он может вызывать метеоризм и вздутие.

При выборе зеленого лука стоит обратить внимание и кончики и перья: они должны быть упругими, а запах — свежим. Залежавшийся лук обычно легко отличить.