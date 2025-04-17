Для снижения стресса: ученые предложили заменить кофе на чай матча

В исследовании на портале Very Well Health рекомендуется заменить утренний кофе на чай матча: это позволит снизить тревожность и стресс, сообщает «Вечерняя Москва».

Матча — это концентрированный зеленый чай с содержанием элемента EGCG и L-теанина. Кофеин в нем содержится, но значительно меньше, чем в кофе. Матча также притупляет стимуляцию нервной системы, которую дает кафе. Ученые рекомендуют пить 1-2 чашки в день: это позволит со временем снизить уровень стресса.

По словам диетолога Дарьи Русаковой, матча обладает более пролонгированным стимулирующим действием, но по вкусу от кофе все же отличается, поэтому заменить одно на другое может быть сложно. Однако матча обладает тонизирующим действием и оказывает положительное влияние на нервную систему.

С молоком или другими добавками матча вполне может стать хорошим перекусом. Среди других вариантов — кофе без кофеина и цикорий.