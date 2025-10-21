Для сердца и пищеварения: врач рассказал о полезных свойствах хурмы

Гастроэнтеролог Белоусов: хурму стоит употреблять по 1-2 плода в день

Врач-гастроэнтеролог клиники академика Ройтберга Евгений Белоусов заявил, что популярный осенний фрукт — хурма — очень полезен для здоровья. Калий, магний, кальций, витамины А, С и группы В положительно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы и пищеварения, сообщает Газета.ru .

«Хурма — ценный диетический продукт, который при разумном употреблении приносит организму значительную пользу. Ее антиоксидантный и витаминный потенциал делает ее отличным выбором для профилактики дефицитных состояний и поддержания общего здоровья», — сказал доктор.

По его словам, в день можно съедать не более 1-2 плодов, сочетать стоит с творогом, орехами или употреблять как десерт после основных приемов пищи.

Хурма способна поддержать здоровую микрофлору кишечника и способствует контролю уровня холестерина, в 100 г продукта содержится до 160-180 мг калия.

