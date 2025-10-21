Для сердца и пищеварения: врач рассказал о полезных свойствах хурмы
Врач-гастроэнтеролог клиники академика Ройтберга Евгений Белоусов заявил, что популярный осенний фрукт — хурма — очень полезен для здоровья. Калий, магний, кальций, витамины А, С и группы В положительно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы и пищеварения, сообщает Газета.ru.
«Хурма — ценный диетический продукт, который при разумном употреблении приносит организму значительную пользу. Ее антиоксидантный и витаминный потенциал делает ее отличным выбором для профилактики дефицитных состояний и поддержания общего здоровья», — сказал доктор.
По его словам, в день можно съедать не более 1-2 плодов, сочетать стоит с творогом, орехами или употреблять как десерт после основных приемов пищи.
Хурма способна поддержать здоровую микрофлору кишечника и способствует контролю уровня холестерина, в 100 г продукта содержится до 160-180 мг калия.
