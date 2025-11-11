Для нервов и хорошего сна: зачем пить кефир на ночь

Профессор Гонконгского исследовательского института HNST, врач-нутрициолог Игорь Берлинский заявил, что употребление перед сном кисломолочных продуктов и конкретно кефира усиливает сразу три защитных функции организма, сообщает «ФедералПресс» .

«Кефир уже давно считается одним из самых простых и доступных продуктов для поддержания здоровья пищеварительной системы. Вокруг него ходит множество мнений, особенно о том, можно ли пить его перед сном», сказал доктор.

По его словам, этот продукт благотворно влияет на биохимические и физиологические процессы в организме, способствуя поддержанию здоровой микрофлоры кишечника, улучшению пищеварения и выведению токсинов.

В вечерние часы эти функции приобретают особую значимость, так как в ночное время печень и кишечник наиболее интенсивно заняты очищением и регенерацией организма.

