Для лечения пациентов в Кашире используют передовую технику

В Кашире современные наркозные и рентгеновские аппараты, анализатор, электрокардиограф, поступившие в 2024 году, уже показали свою эффективность и значительно упростили работу врачей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый подход к анестезии обеспечили 2 наркозных аппарата экспертного класса. Нужно задать необходимые параметры, а дальше машина сделает все сама — будет следить за уровнем анестетика и контролировать состояние пациента во время операции.

«По сравнению с предыдущими, на этих аппаратах можно работать по закрытому контуру. То есть, идет минимальное потребление кислорода, воздуха, ингаляционного анестетика. Кроме всего прочего он считает количество израсходованной смеси. Все показатели можно вывести и посмотреть в любой момент», — рассказал заведующий операционным отделением Александр Кошкин.

Бывают случаи, когда перед операцией нужно экстренно сделать рентген-снимок пациента. Однако транспортировать его из отделения в отделение не желательно. И здесь на помощь врачам приходит передвижной аппарат Ренекс, его производят в России.

Еще одно дорогостоящее приобретение — анализатор для определения уровня гликированного гемоглобина. Аппарат работает на основе передовых технологий и значительно упрощает работу лаборантов. Исследования проходят автоматически, без участия человека, а результаты выдаются на специальном чеке.

В общей сложности в 2024 году в Каширскую больницу поступило 110 единиц медицинского оборудования. Это и тяжелое — для исследований и операций, и мебель и кровати, чтобы улучшить комфорт пациентов во время их лечения. Обновить удалось не только стационары, но и поликлинические отделения. И это еще не все.

«Также мы получили санитарных 3 автомобиля на базе Лада «Гранта». Они переданы бригадам неотложной помощи для выездов на дом. В этом году мы также ожидаем поступление нового оборудования и пополнения материально-технической базы», — отметил главный врач Каширской больницы Юрий Якушев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг – все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.