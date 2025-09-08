Для красоты и здоровья: нутрициолог рассказала о выборе БАДов

Врач-нутрициолог Галина Леонова заявила, что пищевые добавки или БАДы могут быть очень полезны, но при правильном использовании: следует учитывать несколько моментов, сообщает RuNews24.ru .

«К таким элементам относятся витамины, минералы, аминокислоты, травы и растительные вещества, которые могут использоваться в дополнение к нашей диете», — объяснила доктор.

По ее словам, для правильного приема стоит в первую очередь проконсультироваться со специалистом, а также проверить безопасность и эффективность препарата.

Есть несколько проблемных категорий БАДов — это добавки для похудения, для восстановления половой функции и наращивания мышечной массы. В них часто встречаются опасные ингредиенты, которые могут угрожать здоровью.

Исследования доказывают, что БАДы могут быть мощным инструментом при борьбе с дефицитом питательных веществ и для общего улучшения самочувствия.