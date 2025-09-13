Дизайнер Лебедев предложил россиянам лечить депрессию копанием картофеля

Российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев в очередном выпуске обзора новостей в соцсети «ВКонтакте» рекомендовал россиянам лечить депрессию физическим трудом. В качестве примера он привел картофельное поле, которое, по его словам, если выкопать, болезнь излечится.

Лебедев рекомендовал лечить депрессию копанием картофельного поля в момент, когда комментировал новость о том, как молодежь себя чувствует. В новости сообщалось, что молодые люди в последнее время чувствуют себя несчастными. Однако Лебедев считает, что девушки и парни просто жалуются и хотят получать большие деньги просто так, а их состояние можно исправить физическим трудом.

«Если пойти перекопать поле картошки, сразу все депрессии как рукой снимет», — заявил блогер.

Ранее Лебедев рекомендовал молодому поколению поступать на учебу в Суворовское училище, где из них точно «повыбивают молодежную дурь».

Ранее врач-диетолог Наталья Мизинова рассказала, что шоколад стимулирует выработку эндорфинов, что положительно сказывается на настроении. Если люди с депрессией будут есть это лакомство, их болезнь будет протекать более мягко.

