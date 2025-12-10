Дисциплина и точность: сомнолог назвал главное правило здорового сна

Сомнолог Кудинов: ключ к здоровому сну — подъем в одно и то же время

Врач-сомнолог Павел Кудинов заявил, что легче всего наладить здоровый сон поможет один простой прием. Стоит начать вставать в одно и то же время, сообщает RT .

«Основным правилом гигиены сна является правило всегда вставать в одно и то же время… Когда мы будем просыпаться в одно и то же время, то мы будем и хотеть засыпать примерно в одно и то же время. Проблем со сном будет существенно меньше», — сказал доктор.

По его словам, распространенное мнение о пользе засыпания до наступления полуночи справедливо лишь для людей, просыпающихся очень рано.

Аналогично, утверждение о недопустимости приема пищи после 18:00, по мнению специалиста, имеет смысл исключительно при раннем отходе ко сну. Последний прием пищи должен быть не позднее, чем за четыре часа до сна.

Для поддержания здоровья взрослому человеку требуется от шести до восьми часов сна. Самая плохая идея — компенсировать недостаток сна в будни за счет более длительного сна в выходные: это нарушает естественные биологические ритмы, заключил сомнолог.

