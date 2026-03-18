Диспансеризацию проведут 21 марта в Солнечногорске

Единый день диспансеризации пройдет 21 марта во всех взрослых поликлиниках и амбулаториях Солнечногорской больницы. Совершеннолетние жители смогут бесплатно пройти обследование с 9:00 до 14:00 без предварительной записи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для прохождения обследования необходимо взять паспорт и полис ОМС. В программу диспансеризации входят флюорография, маммография, ЭКГ, цитологические и лабораторные исследования и другие диагностические процедуры.

«Медицинские учреждения Солнечногорска оснащены передовым диагностическим оборудованием, которое позволяет выявлять заболевания на ранних, бессимптомных стадиях. Квалифицированные врачи отреагируют на любые отклонения, назначат дополнительные обследования и при необходимости подберут курс лечения», — сказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Обследование можно пройти за одно посещение, если не выявлено отклонений. При необходимости пациента направят к узкопрофильным специалистам.

«Диспансеризацию необходимо проходить ежегодно. Чаще всего в ходе обследований выявляют злокачественные новообразования, сахарный диабет, болезни системы кровообращения и органов дыхания», — отметила заведующая отделением медицинской профилактики Екатерина Андросова.

Пройти диспансеризацию можно в центральной поликлинике в микрорайоне Рекинцо, в поликлиниках Андреевки, Поварово, Тимоново, Менделеево, а также в амбулаториях Радумли, Лунёво, Тимошино, Смирновки и в поликлинике «НПО Комплекс» в поселке Ржавки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.