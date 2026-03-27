Диетолог сравнила пользу курицы и индейки

Диетолог Елена Соломатина заявила, что существенной разницы между курицей и индейкой нет, а выбор зависит от качества мяса и способа приготовления, сообщает сайт «Узнай.ру» .

По словам специалиста, индейка считается менее аллергенной и обычно содержит немного меньше жира. Однако при сравнении с курицей без кожи эта разница практически исчезает. Если же рассматривать мясо с кожей, индейка действительно оказывается более постной.

Состав продуктов также отличается незначительно. В индейке больше цинка и железа, тогда как курица содержит больше селена и витамина B6.

Количество белка в грудке индейки и курицы почти одинаковое, поэтому делать на этом акцент нет смысла. Разница в содержании триптофана также минимальна: в индейке его немного больше, но это не имеет существенного значения для рациона.

Специалист отметила, что оптимальный вариант — чередовать оба вида мяса в питании, ориентируясь на качество продукта и индивидуальные особенности организма.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.