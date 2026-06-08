Диетолог Соломатина назвала пользу и риски алычи

сегодня в 20:01

Врач предупредила о вреде кислых плодов для желудка

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе алычи и назвала противопоказания. Плод поддерживает сосуды и кишечник, но может навредить при аллергии и проблемах с желудком, сообщает Sputnik .

Алыча содержит витамин С, каротиноиды и калий. Эти вещества помогают сердечно-сосудистой системе и могут уменьшать отечность, отметила Елена Соломатина.

Витамин С нужен иммунитету и участвует в формировании коллагена, который укрепляет сосуды. Также он работает как антиоксидант и снижает воздействие свободных радикалов.

Пектины в алыче помогают выводить радионуклеиды, соли тяжелых металлов, избыток холестерина и сахара. Они служат питанием для полезных бактерий и связаны с работой иммунной, нервной и сердечно-сосудистой систем.

Соломатина предупредила, что алыча может вызвать аллергию. Органические кислоты способны раздражать слизистую желудка и желудочно-кишечный тракт, поэтому слишком кислые плоды лучше не есть натощак.

Людям с диабетом врач рекомендовала следить за уровнем сахара и выбирать кислую алычу. При раздражении кишечника и неустойчивом стуле плод может усилить проблемы из-за послабляющего действия сорбиновой кислоты.

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