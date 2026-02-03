Диетолог Соломатина: икота может быть симптомом заболеваний мозга

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что длительная икота может свидетельствовать о сбоях в работе нервной системы и ЖКТ, о стрессе и даже о заболеваниях мозга, сообщает сайт «Узнай.ру» .

По ее словам, если икота возникает эпизодически, то беспокоиться не стоит и к врачу обращаться необязательно. Однако если приступы икоты повторяются часто, длятся продолжительное время или сопровождаются болезненными ощущениями, одышкой, изжогой и другими дискомфортными симптомами, то в этом случае необходимо проконсультироваться со специалистом, чтобы выявить причину этого явления.

«Механизм икоты связан с раздражением рефлекторной дуги, которая влияет на диафрагму, межреберные мышцы и нервную проводимость. Причины могут быть разными. Это могут быть заболевания центральной нервной системы, включая поражения головного мозга в зонах, отвечающих за дыхание и рефлексы, нарушения проводимости в спинном мозге, а также раздражение диафрагмального нерва», — рассказала Соломатина.

Как утверждает диетолог, одной из возможных причин является стресс, который нарушает нормальную работу блуждающего нерва. Это отрицательно сказывается на состоянии внутренних органов, в том числе желудка. Его раздражение может быть спровоцировано употреблением спиртных напитков, токсических веществ, острой или слишком кислой пищи. Также икота может быть связана с дисфункцией пищеводного сфинктера, когда происходит обратный заброс содержимого желудка в пищевод.

Помимо этого, вызвать икоту могут заболевания дыхательной системы. В любом случае важно установить источник проблемы: связана ли она с раздражением желудка и пищевода, расположенных вблизи диафрагмы, с давлением на диафрагму и ее нервы или с нервами, регулирующими дыхание, заключила Соломатина.

