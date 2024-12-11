Диетолог рассказала о пользе холодца для организма

Диетолог Соломатина: за раз можно съесть не более 200 грамм холодца

Диетолог Елена Соломатина считает одно из самых популярных новогодних блюд — холодец — полезным продуктом, но злоупотреблять им все-таки не стоит, сообщает «Вечерняя Москва».

«Холодец из куриного бульона легче перерабатывает организм, говяжий — более постный, а свиной — жирнее», — рассказала диетолог.

Исходя из этого можно выбирать вид мяса для приготовления холодца.

По словам Соломатиной, в холодце содержится коллаген, полезный для костей и сосудов, но чтобы он лучше усвоился — мясо нужно дольше варить. Чем дольше варилось мясо, тем проще продукт расщепляется до необходимых организму аминокислот.

Из аминокислот в холодце есть глицин, который способствует улучшению работы мозга, отметила диетолог.

Но есть слишком много холодца она не рекомендует — это может навредить пищеварению, ведь холодец — тяжелый продукт. За один прием пищи можно съесть 150-200 грамм этого блюда, уточнила Соломатина.