Диетолог рассказала, кому нежелательно есть тыкву

Диетолог Мухина: у некоторых людей может быть аллергия на тыкву

Известный диетолог Марият Мухина рассказала, что тыква является полезным и питательным продуктом, который можно всячески использовать в кулинарии, однако есть люди, кому этот продукт употреблять нежелательно, сообщает Инфо24 .

Хотя тыква обладает множеством полезных качеств, при ее употреблении в пищу необходимо учитывать определенные ограничения, предостерегла Мухина.

«У некоторых людей может быть аллергия на тыкву и другие дынные культуры (например, дыни или арбузы)», — напомнила эксперт.

Кроме того, она отметила, что людям, страдающим от диабета, необходимо следить за потреблением углеводов, поскольку тыква содержит определенную гликемическую нагрузку, хотя она и не так высока, как у многих других углеводов.

Люди, у которых есть некоторые болезни пищеварительной системы, к примеру, язвы или гастрит, могут сталкиваться с ограничениями в потреблении тыквы из-за содержания в ней клетчатки, добавила Мухина.

Между тем стали известны рецепты из тыквы, которые понравятся всей семье.