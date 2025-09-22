Диетолог рассказала, какие анализы сдать россиянам для профилактики ОРВИ осенью

Заболеваемость ОРВИ в России за неделю увеличилась на 63,8%. Необходимо посетить терапевта и сдать некоторые анализы, чтобы не заболеть, рассказала « Вечерней Москве » кардиолог, диетолог и врач-терапевт Алина Мустакимова.

Чекап организма — профилактика, которая дает возможность обнаружить болезни на ранней стадии. Обследования необходимы людям разных возрастов.

Важно проверить разные показатели здоровья, например, уровень гемоглобина. Если его недостаточно, человек будет чувствовать усталость, сонливость и недомогание.

Уровень пигмента билирубина растет при циррозе, гепатитах, желчнокаменной болезни. Перед обследованием нужно посетить терапевта. Он проверит состояние организма и проведет инструктаж по профилактике простуды.

Также в Москве проводится кампания по вакцинации против гриппа. В городе есть мобильные пункты. Еще важно, чтобы в крови был достаточный уровень витамина С. Он укрепляет здоровье.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.