Диетолог рассказала, какие анализы сдать россиянам для профилактики ОРВИ осенью
Фото - © Светлана Денисова / Фотобанк Лори
Заболеваемость ОРВИ в России за неделю увеличилась на 63,8%. Необходимо посетить терапевта и сдать некоторые анализы, чтобы не заболеть, рассказала «Вечерней Москве» кардиолог, диетолог и врач-терапевт Алина Мустакимова.
Чекап организма — профилактика, которая дает возможность обнаружить болезни на ранней стадии. Обследования необходимы людям разных возрастов.
Важно проверить разные показатели здоровья, например, уровень гемоглобина. Если его недостаточно, человек будет чувствовать усталость, сонливость и недомогание.
Уровень пигмента билирубина растет при циррозе, гепатитах, желчнокаменной болезни. Перед обследованием нужно посетить терапевта. Он проверит состояние организма и проведет инструктаж по профилактике простуды.
Также в Москве проводится кампания по вакцинации против гриппа. В городе есть мобильные пункты. Еще важно, чтобы в крови был достаточный уровень витамина С. Он укрепляет здоровье.
