Диетолог рассказала, что такое эмоциональный голод и как с ним бороться

Врач-диетолог Нурия Дианова заявила, что люди зачастую «заедают» стресс и провоцируют проблему эмоционального голода, главными причинами которого являются переживания, скука и одиночество. Также, по словам эксперта, человек может компенсировать едой недостаток общения.

Эмоциональным голодом называют состояние, когда человек пытается едой заглушить негативные эмоции. Речь идет о высококалорийной, жирной, сладкой или соленой пище. Она может ненадолго дать ощущение спокойствия и удовлетворения.

Кроме того, пищевые привычки часто идут из семьи. Если с детства ребенку вместо помощи предлагают булочку или шоколадку, этот паттерн он будет реализовывать и во взрослом возрасте, сказала Дианова в эфире радио Sputnik.

Такие проблемы решаются на сеансе у психолога: человек должен понять, какие эмоциональные проблемы заставляют его лишний раз отправиться к холодильнику, заключила специалист.