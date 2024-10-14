Диетолог рассказала, как специи и травы лечат и улучшают аппетит

Врач-диетолог Анна Белоусова перечислила список трав и специй, которые способны улучшить аппетит и даже вылечить ряд заболеваний.

По ее словам, мускатный орех помогает повысить аппетит при стрессе, особенно у пожилых людей или детей, а куркума стимулирует пищеварение и обладает противовоспалительными свойствами.

«Шафран вкуса в блюдо практически не дает, только легкий аромат, но что важно? Важно шафран добавлять в еду тем людям, которые страдают мигренями. Специя очень хорошо помогает, если мы, допустим, делаем из нее настой», — отметила доктор в эфире радио Sputnik.

Интересные свойства также имеет имбирь: с ним блюдо будет казаться интереснее на вкус. Известно, что он эффективно работает как иммунокорректор: с наступлением холодов и сезона простуд его используют как природный антисептик и антибиотик, заключила Белоусова.