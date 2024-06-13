Диетолог посоветовала добавлять специи в воду для повышения иммунитета

сегодня в 16:39

Диетолог Ирина Писарева отметила, что для усиления полезных свойств воды в нее можно добавлять фрукты и специи. Среди них — лимон, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, при употреблении воды с лимоном можно добиться антиоксидантного эффекта, насытить организм витамином С и повысить иммунитет.

Также медик посоветовала сочетать воду с куркумой. Это позволит дополнительно укрепить иммунитет и произвести противовоспалительное воздействие.

Вместе с этим Писарева подчеркнула, что вода с хлорофиллом — зеленым пигментом — также отличается очищающими и детокс свойствами.

«Работает как антиоксидант, помогает выводить токсины и вредные вещества из кишечника человека», — объяснила врач.

Писарева добавила, что чистая вода способна перенимать в себя свойства различных полезных добавок, которые в ней присутствуют.