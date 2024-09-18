Диетолог Подмосковья рассказала, какая еда защитит от последствий стресса

Специалисты выделяют два основных вида стресса — аутостресс и дистресс. Первый является здоровой реакцией на события в жизни человека, ограничен во времени и не вредит здоровью. Второй — хронический затяжной стресс, который снижает качество жизни и может привести к нарушениям физического и эмоционального здоровья. Главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина рассказала, какая еда поможет справиться с последствиями стресса, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Когда человек в стрессе, то может торопиться во время еды, плохо пережевывать пищу. Из-за этого страдают органы пищеварения, поэтому ешьте медленно. Важен баланс белков, жиров и углеводов в рационе. Обязательно потребляйте норму белка в день, достаточно полезных жиров и нерафинированные углеводы», — говорит Инна Пичугина.

Для мужчин в день оптимально съедать до 95 г белка, для женщин — до 90 г. Старайтесь есть качественный белок — рыбу и морепродукты, индейку, баранину, мясо кролика, яйца, бобовые, кисломолочные продукты, сыры.

Ошибочно исключать из рациона жиры. Они необходимы для работы печени, желчного пузыря, сердца, сосудов, нервной системы, мозга, зрения, иммунитета, гормональной системы. Полезных жиров много в морской рыбе, морепродуктах, орехах, цельных семенах, авокадо, растительных маслах первого отжима. Стоит отказаться только от вредных трансжиров, например, маргарина, майонеза, плавленого сыра, глазированных сырков, фастфуда, растительных сливок.

Врач также рекомендует ограничить потребление рафинированных углеводов — сахара, кондитерских изделий. Лучше заменить их полезными цельными злаками, бобовыми, овощами, ягодами, фруктами. Лучшее время для фруктов — до 15 ч.

В антистрессовом рационе должны присутствовать антиоксиданты. Это вещества, защищающие наши клетки от повреждения активными формами кислорода, то есть окисления. Окисление необратимо повреждает клетки, лишает их способности к восстановлению. Антиоксиданты противостоят этому процессу.

Антиоксидантными свойствами обладают: витамины С, Е, А, бета-каротин (ярко окрашенные фрукты и овощи), селен (зерновые, яйца, сыры), экстракт зеленого чая, Омега-3 (рыба, печень трески, семена льна, авокадо, орехи), астаксантин (водоросли, красная рыба, икра), ликопин (красные и розовые овощи и фрукты), коэнзим Q10 (кунжут, скумбрия, шпинат), ресвератрол (синие и фиолетовые фрукты и ягоды).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.