Диетолог Подмосковья посоветовала давать детям больше продуктов с витамином С

В борьбе против вирусных заболеваний один из наших важнейших союзников — витамин С. Врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова рассказала, что с раннего детства витамин С помогает детскому организму усваивать железо, которое необходимо для правильного развития ребенка, а также стимулирует и поддерживает иммунитет, чтобы организм мог дать отпор любым вирусам во время сезона ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Витамин С или аскорбиновая кислота действительно принимает участие во множестве биохимических процессов организма. Недостаток этого нутриента приводит к проблемам с деснами, а у младенцев может вызвать замедление роста. Прежде всего необходимо, чтобы витамин С поступал в детский организм с растительной пищей. Продукты, богатые витамином С: шиповник, смородина, облепиха, петрушка, укроп, брюссельская, белокочанная или цветная капуста, болгарский перец, яблоки, ананасы и, конечно, цитрусовые», — отметила Басова.

Продукты с этим ценным витамином необходимы в рационе ребенка ежедневно, так как организм не накапливает этот нутриент. Но, к сожалению, витамин С разрушается при кипении и тушении. Поэтому при термообработке нужно закрывать кастрюлю и сковороду крышкой. Не стоит использовать при приготовлении металлические лопатку и половник.

«При доступе кислорода потери витамина С в два раза больше, чем при приготовлении без доступа кислорода. Продукты лучше закладывать уже в кипящую, подсоленную воду. Капусту помещают в кипящую воду по частям, чтобы вода сразу закипала вновь, и варят только до готовности, не переваривая. Чем дольше варится продукт, тем больше потери витамина. Поэтому овощи и фрукты желательно есть свежими», — добавила специалист.

Что же касается известной всем с детства аптечной аскорбинки в форме таблеток или мармелада с добавлением глюкозы, а также другими сахарами, то не стоит ими злоупотреблять. Доза его должна рассчитываться индивидуально в зависимости от возраста, а перед покупкой стоит обязательно проконсультироваться с врачом. Лучше принимать выписанный таблетированный витамин С в первой половине дня в промежутке между приемами пищи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.