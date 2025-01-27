Диетолог объяснила, почему пить кефир полезнее, чем ряженку

Диетолог, врач общей практики Елена Соломатина рассказала о полезных свойствах кефира и кому этот напиток может навредить, сообщает сайт «Узнай.ру» .

По словам врача, кефир полезнее с точки зрения низкой калорийности и содержания пребиотиков, а ряженка менее кислая и более калорийная, за счет чего лучше подходит для перекуса.

«Кефир все же более насыщен пребиотическими компонентами, поэтому его положительное воздействие на микробиом более выраженное. В нем также меньше калорий», — пояснила Соломатина.

При этом кефир должен быть свежим — только тогда он имеет послабляющее действие и способствует похудению. Если же напитку больше трех дней, то он, наоборот, может вызвать запор, отметила диетолог.

По ее словам, кислый кефир противопоказан людям с язвой, гастритом или колитом.

Ряженка имеет более мягкий вкус, так как производится из топленого молока, она более жирная и лучше способна утолить голод. Термообработка делает ее менее полезной по сравнению с кефиром, но в небольших количествах ее вполне можно употреблять, посоветовала эксперт.