Диетолог объяснила, почему нельзя полностью отказаться от сахара
Диетолог Елена Соломатина заявила, что полностью исключить сахар из рациона не получится, поскольку почти вся потребляемая человеком еда содержит сахар. По словам врача, сахар попадает в человеческий организм не только при употреблении фабричных сладостей, но и с фруктами, овощами и углеводами, сообщает «Вечерняя Москва».
Соломатина обратила внимание, что даже если исключить из рациона сладкое, мучное и рафинированный сахар, то в организм по-прежнему будет поступать глюкоза. По словам медика, глюкоза будет и дальше присутствовать в организме за счет потребления макарон, молока, соусов, каш и других продуктов.
«Но его потребление (сахара. — Ред.) можно минимизировать, и тогда человек начинает чувствовать себя лучше, потому что многие „болячки“ появляются из-за переизбытка глюкозы в крови», — отметила Соломатина.
Некоторым людям особенно важно отказаться от сахара. К таковым относятся больные лишним весом, атеросклерозом, сахарным диабетом и страдающие от инсулинорезистентности.