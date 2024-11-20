Диетолог объяснила, почему не стоит объедаться устрицами

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что устрицы могут привести к серьезному отравлению, если употреблять их несвежими или переедать, сообщает сайт «Узнай.ру» .

По словам эксперта, в последнее время популярность устриц возросла благодаря новым методам их разведения. Ранее потребление диких устриц в пищу было связано с высоким риском для здоровья, так как эти моллюски могут накапливать токсины из воды. Приобретать устрицы следует только в надежных местах.

При этом категорически запрещено покупать устрицы с открытыми раковинами, предостерегла Соломатина. Она также не рекомендует употреблять этот морепродукт в сыром виде будущим и кормящим мамам, а также детям и пожилым людям.

Устрицы должны быть безусловно свежими, подчеркнула диетолог. Лимонный сок или даже алкоголь не избавят от патогенных микроорганизмов, способных вызвать серьезное отравление.

«Устрицы — это низкокалорийный, но аллергенный продукт. Увлекаться ими не нужно, достаточно съедать не больше шести штук в день», — пояснила Соломатина.

Устрицы являются богатым источником цинка, что делает их популярным природным афродизиаком, добавила она. Этот элемент способствует синтезу тестостерона и оказывает положительное воздействие на иммунитет. Кроме того, устрицы богаты фосфором, калием, кальцием и витаминами A, D и E, что делает их прекрасным дополнением к любому рациону в качестве деликатеса. Важно лишь помнить о мере и употреблять их с осторожностью, заключила диетолог.