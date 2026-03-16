Диетолог объяснила, как привыкнуть к нелюбимым продуктам

Гастроэнтеролог Разаренова: для адаптации к еде нужно 8–15 повторных проб

Врач-диетолог и гастроэнтеролог Александра Разаренова рассказала, как сформировать нейтральное или положительное отношение к продуктам, которые не нравятся.

Заставить себя полюбить конкретный продукт нельзя, однако можно выработать к нему спокойное отношение. Этот процесс называется вкусовой адаптацией и связан с работой мозга и рецепторов, пояснила Александра Разаренова.

«Вкусовая адаптация позволяет нам из ограничительного рациона выйти в более развернутую линейку продуктов. Все адаптируется при безопасном повторном включении в рацион», — объяснила врач в эфире радио Sputnik.

По ее словам, по аналогии с введением прикорма детям, новый продукт стоит предлагать не менее 10–12 раз, чтобы привыкнуть к его виду, запаху и текстуре.

«Исследования показывают, что для формирования нейтрального и положительного отношения к продукту нужно не менее 8–15 контактов в комфортных условиях», — сообщила Разаренова.

Она подчеркнула, что стресс может закрепить отрицательную реакцию. Расширять рацион следует постепенно: начинать с небольших порций, менять способы приготовления — например, запекать вместо варки или добавлять продукт в пюре и супы. Такой подход помогает и микробиоте кишечника адаптироваться к новой пище.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.