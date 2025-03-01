Диетолог назвала смертельную суточную дозу энергетиков

Если выпить более четырех банок энергетика за сутки, можно умереть. Смертельные случаи, связанные с этими напитками, в последнее время возникают довольно часто, рассказала Газете.ru терапевт-диетолог Татьяна Солнцева.

Нередко от энергетиков умирают спортсмены. В одной из вышедших недавно научных статей рассказано про клинический случай, когда на баскетбольном матче мужчина упал и умер. Оказалось, что у него произошли острое нарушение сердечного ритма, аритмия, ишемические явления со стороны сердечно-сосудистой системы, сказала терапевт-диетолог.

Известно, что перед состязанием мужчина выпил четыре банки энергетика. В течение года случились девять аналогичных ситуаций. В трех из них люди умирали, отметила Солнцева.

Ранее сообщалось, что продавцов обязали уточнять возраст при продаже энергетиков в России.