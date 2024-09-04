Диетолог назвала ошибки при проведении осеннего детокса

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При проведении осеннего детокса важно избегать ошибок. Чрезмерные ограничения в питании могут привести к дефициту необходимых веществ, ухудшив самочувствие. Об этом сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«Важно учитывать индивидуальные особенности организма и потреблять достаточное количество воды, которая помогает выводить токсины», — сказала Джутова.

Она отметила, что физическая активность необходима для успешного детокса, а резкий переход к привычному питанию после завершения программы может свести на нет все усилия.

«Осенью смена сезонов может вызывать апатию и усталость. Детокс-программа помогает улучшить настроение и повысить уровень энергии. Правильное питание способствует лучшему усвоению питательных веществ и поддерживает стабильный уровень глюкозы в крови, что положительно сказывается на настроении», — рассказала врач.

Джутова уточнила, что здоровая диета способствует выработке серотонина, известного как «гормон счастья», а физическая активность, часто включаемая в программы детокса, стимулирует выработку эндорфинов, улучшая общее самочувствие.