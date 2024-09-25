Диетолог назвала неожиданную причину депрессий у россиян

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Врач Разаренова заявила, что дефицит магния может приводить к депрессиям

Магний — один из основных минералов в организме человека и участвует в более чем 300 реакциях в организме. По словам врача-диетолога Александры Разареновой, среднесуточная потребность магния составляет около 400 миллиграммов.

К последствиям недостатка магния относятся усталость, мышечные спазмы, аритмия и депрессия. Кроме того, стресс увеличивает потери этого минерала.

Для профилактики медик рекомендовала использовать добавки, особенно хелатные формы магния, принимать ванны с магниевой солью и минеральными водами.

«Увеличение дозировки важно согласовывать со своим лечащим врачом», — предостерегла Разаренова в эфире радио Sputnik.

Также восполнять суточную потребность в магнии можно через определенные продукты. Разаренова посоветовала включать в рацион орехи и семена, зеленые листовые овощи, цельнозерновые продукты, бобовые, рыбу, субпродукты, фрукты, темный шоколад с содержанием какао от 70% и выше и молочные продукты.