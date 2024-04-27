Диетолог назвала бобовые одной из лучших продуктовых групп

Врач-диетолог, специалист по осознанному питанию и здоровому образу жизни Марина Макиша заявила, что бобовые — это одна из лучших продуктовых групп. По словам эксперта, в бобовых почти столько же растительного белка, как и в продуктах животного происхождения — 15-18 г на 100 г, сообщает «ФедералПресс» .

Макиша добавила, что бобовые также изобилуют разными видами пищевой клетчатки — нерастворимой и растворимой, которая необходима для стабильного функционирования кишечника.

Кроме того, в таких продуктах много микроэлементов и витаминов, которые поддерживают стабильный обмен веществ — витамины группы B, магний, бета-каротин, селен и цинк.

Диетолог обратила внимание и на другой немаловажный плюс бобовых — после их употребления человек еще не скоро станет вновь голодным. По словам врача, длительного насыщения удается достичь благодаря комбинации белков и сложных углеводов в составе продукта.