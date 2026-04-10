Диетолог назвала безопасную порцию пасхи

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, сколько творожной пасхи можно съесть без вреда для здоровья и фигуры, сообщает «Вечерняя Москва» .

Калорийность традиционной творожной пасхи зависит от состава. В среднем покупной десерт содержит 250–280 килокалорий на 100 граммов. При добавлении жирных сливок, большого количества сахара, орехов или сливочного масла этот показатель значительно растет.

«Такой десерт по энергетической ценности сравним с конфетами, поэтому рекомендуется ограничиваться порцией 50–100 граммов за один прием пищи. Оптимальный размер порции зависит от индивидуальных потребностей человека. Например, для людей с высокой физической активностью или большим весом допустимо съесть порцию побольше — 100 граммов, а для тех, кто следит за фигурой, — буквально чайную ложку», — отметила Соломатина.

Чтобы снизить калорийность, специалист посоветовала выбирать творог средней жирности и не использовать полностью обезжиренный продукт.

«Полностью обезжиренный творог выбирать не стоит, потому что для усвоения витамина D, кальция и других жирорастворимых витаминов необходимы жиры. Кроме того, после употребления обезжиренных продуктов быстрее возникает чувство голода, так как организму требуются жиры для синтеза гормонов и построения клеточных мембран», — уточнила Соломатина.

Также диетолог рекомендовала добавлять нежирный йогурт, ягоды, натуральный какао-порошок и немного орехов, а сахар заменять стевией, эритритом, аллюлозой или сукралозой.

