Диетолог назвала безопасную норму блинов на Масленицу

сегодня в 15:49

Диетолог Самойлова: безопасная норма блинов за раз — 2-3 тонких штуки

Семейный врач, эндокринолог и диетолог Анастасия Самойлова рассказала, сколько блинов можно съесть без вреда для здоровья во время Масленицы. По ее словам, взрослым стоит ограничиться 2–3 блинами за раз, сообщает «ФедералПресс» .

Анастасия Самойлова предупредила, что бесконтрольное употребление блинов может негативно сказаться на здоровье. По ее словам, это высококалорийное блюдо с большим содержанием углеводов и жиров.

«Стандартный тонкий блин диаметром 20 см и толщиной 2 мм содержит примерно 100–150 килокалорий. Десяток блинов — это почти половина суточной нормы калорий для взрослого человека», — пояснила врач.

Злоупотребление мучными изделиями может привести к набору веса, нарушению обмена веществ, вздутию и дискомфорту в желудке. Повышаются сердечно‑сосудистые риски.

Оптимальная порция для взрослого — не более 2–3 тонких блинов за один прием пищи. Детям младше десяти лет специалист рекомендовала ограничиться одним-двумя блинами.

Чтобы сделать блюдо полезнее, Самойлова посоветовала использовать овсяную, гречневую, кокосовую или рисовую муку вместо пшеничной, а тяжелые начинки заменить ягодами или йогуртом.

Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.