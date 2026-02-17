Диетолог назвала безопасную норму блинов на Масленицу
Фото - © Медиасток.рф
Семейный врач, эндокринолог и диетолог Анастасия Самойлова рассказала, сколько блинов можно съесть без вреда для здоровья во время Масленицы. По ее словам, взрослым стоит ограничиться 2–3 блинами за раз, сообщает «ФедералПресс».
Анастасия Самойлова предупредила, что бесконтрольное употребление блинов может негативно сказаться на здоровье. По ее словам, это высококалорийное блюдо с большим содержанием углеводов и жиров.
«Стандартный тонкий блин диаметром 20 см и толщиной 2 мм содержит примерно 100–150 килокалорий. Десяток блинов — это почти половина суточной нормы калорий для взрослого человека», — пояснила врач.
Злоупотребление мучными изделиями может привести к набору веса, нарушению обмена веществ, вздутию и дискомфорту в желудке. Повышаются сердечно‑сосудистые риски.
Оптимальная порция для взрослого — не более 2–3 тонких блинов за один прием пищи. Детям младше десяти лет специалист рекомендовала ограничиться одним-двумя блинами.
Чтобы сделать блюдо полезнее, Самойлова посоветовала использовать овсяную, гречневую, кокосовую или рисовую муку вместо пшеничной, а тяжелые начинки заменить ягодами или йогуртом.
Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля.
