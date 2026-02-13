Диетолог Лазуренко рассказала о связи между полноценным сном и массой тела

Сон выполняет функцию перезагрузки для головного мозга и центральной нервной системы, что позволяет телу правильно реагировать на дневные события. От качества сна в том числе зависит масса тела человека, об этом рассказала диетолог Наталья Лазуренко, пишет RT .

«Если говорить про то время, которое мы проводим во сне… Мы не просто впадаем в состояние прострации, и организм ничего не делает. Это не так. В течение ночи организм производит окончательные процессы пищеварения, усваивая те продукты, которые мы даем ему в течение дня», — пояснила врач.

Одновременно с этим происходит синтез ряда гормонов, воздействующих на состояние желудочно-кишечного тракта, мышечной и жировой ткани, а также на функционирование центральной нервной системы.

По словам Лазуренко, ночью производится несколько ключевых гормонов. В их числе — соматотропный, или гормон роста. У детей он обеспечивает развитие. У взрослых людей он не только стимулирует обновление клеток, но и контролирует объем мышечных волокон. Кроме того, этот гормон напрямую влияет на жировую ткань.

Диетолог отметила, что соматотропин активирует ферменты, ответственные за расщепление жиров. Этот процесс происходит как раз в ночные часы. Для этого необходимо лечь в кровать и начать засыпать до 23:00. Пиковая концентрация данного гормона в крови наблюдается около часа ночи. Специалист отметила, что выработка гормона будет происходить даже при бодрствовании, но его работа будет максимально эффективной только при соблюдении условий: человек находится в состоянии сна, употребил достаточное количество белковой пищи, минимум простых углеводов и правильные жиры во время ужина. Последний прием пищи должен быть не менее чем за три часа до отхода ко сну.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.