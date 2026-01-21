Диетолог из Подмосковья рассказал, как определить размер порции для детей

Специалисты НИКИ детства объяснили, как правильно рассчитывать размер порции для маленьких детей с учетом их возраста и активности, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Правильное питание в раннем возрасте формирует основу для здорового роста и развития ребенка. Один из ключевых факторов — размер порции, который должен соответствовать возрасту, весу и уровню физической активности.

Заведующая отделом организации лечебного питания, врач-диетолог Анна Басова отметила, что родителям не следует заставлять детей доедать до конца, а важно учить их прислушиваться к сигналам голода и насыщения. Такой подход помогает формировать здоровое отношение к еде с детства.

Врачи рекомендуют использовать «правило ладони»: порция белковой пищи (мясо, рыба, творог) должна быть равна размеру детской ладони, а порция углеводов (каши, макароны) — не превышать размер кулачка. Овощи и фрукты можно предлагать в большем объеме, особенно в свежем виде.

Директор НИКИ детства Нисо Одинаева подчеркнула, что правильное питание — это основа здоровья, роста и когнитивного развития ребенка. Важно учитывать, что детям требуется меньше калорий и белка, чем взрослым. Такой подход помогает предотвратить ожирение и способствует формированию здоровых пищевых привычек с раннего возраста.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.