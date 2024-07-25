Диетолог: ежевика имеет только одно противопоказание

Диетолог Ирина Бережная заявила, что садовая ежевика — полезная и вкусная ягода, которая обладает антиоксидантами и содержит много витамина C. По словам врача, единственное противопоказание для употребления этой ягоды — индивидуальная пищевая непереносимость.

Ежевику лучше всего есть в сезон, свежую, однако из нее можно также делать варенья и морсы на зиму. Бережная также отметила, что ежевика — низкокалорийная ягода, содержащая не более 20 ккал в 100 граммах.

«Ежевика — абсолютно естественная ягода, плоды этого полудикого растения сохраняют свои антиоксидантные, витаминные свойства. <…> Эта ягода никак не влияет на уровень кислотности, поэтому ее можно употреблять даже людям с повешенной кислотностью», — отметила врач в эфире радио Sputnik.

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