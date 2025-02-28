Овощи и курица: названы топ-5 самых подходящих блюд для ифтара

Суп из чечевицы, куриное филе с овощами на гриле, фалафель с салатом и тахини, запеченные овощи с курицей, а также кисломолочный напиток с лимоном — полезные и питательные блюда для ифтара (вечерний прием пищи-ред.), сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

«Среди рецептов для ифтара на первое место я бы поставила суп из чечевицы. Вам понадобятся чечевица, лук, морковь, специи (например, карри, зира, чеснок), овощной бульон. Обжарьте лук и морковь, добавьте чечевицу и бульон. Варите до готовности чечевицы, приправьте специями и чесноком», — сказала Джутова.

Она добавила, что на втором месте — куриное филе с овощами на гриле. Ингредиенты: куриное филе, болгарский перец, цукини, оливковое масло, специи. Замаринуйте куриное филе в оливковом масле и специях, затем обжарьте вместе с овощами на гриле.

«Попробуйте фалафель с салатом и тахини. Вам понадобятся нут, лук, чеснок, зелень, специи, соус тахини. Измельчите все ингредиенты, сформируйте небольшие котлетки и обжарьте их. Подавайте с салатом и соусом тахини», — рассказала диетолог.

Джутова отметила, что запеченные овощи с курицей — еще одно питательное и полезное блюдо. Вам понадобятся куриные бедра, картофель, морковь, брокколи, оливковое масло, прованские травы. Выложите все ингредиенты в форму, полейте оливковым маслом, приправьте травами и запекайте в духовке до готовности.

«На пятом месте — кисломолочный напиток с лимоном. Вам понадобятся кефир, вода, свежая мята, лимон. Смешайте кефир с водой, добавьте мелко нарезанную мяту и немного лимонного сока. Подавайте охлажденным», — заключила врач.

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