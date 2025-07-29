Диетолог Дианова: жирные молочные продукты могут навредить печени

Многие россияне и жители других стран ежедневно включают в свой рацион молочные продукты. Кефир, творог, сыр, сметана и обычное молоко стали неотъемлемой частью привычного питания — их добавляют в кофе, используют для приготовления блюд, едят на завтрак или в качестве перекуса. Однако жирные молочные продукты могут серьезно навредить здоровью, отразившись на печени. Об этом рассказала директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог 1 категории, гепатолог, повар, психолог пищевого поведения Нурия Дианова, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам Диановой, молочные продукты не так полезны, как принято думать. Они могут представлять опасность для печени, особенно если речь идет о жирных разновидностях молочной продукции.

Эксперт объяснила, что уменьшение или полное исключение молочных продуктов из рациона, возможно с заменой их растительными аналогами, может снизить риски для здоровья.

По словам специалиста, главной проблемой молочных продуктов является высокое содержание насыщенных жиров. Она упомянула недавнее исследование с участием людей старше 50 лет, которое выявило, что потребление жирного молока и молочных продуктов увеличивает вероятность развития хронических заболеваний печени и печеночного рака.

Пожилым людям стоит уменьшить потребление молочных продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров. Диетолог рекомендовала лучше выбирать обезжиренное (0,5%) или маложирное (1,5%) молоко, так как продукты с жирностью выше 2,5% считаются уже слишком жирными. Альтернативой могут служить растительные заменители молока.

У людей старшего возраста часто встречаются хронические пищевые инфекции. При наличии патогенных микроорганизмов в кишечнике на фоне дисбиоза может развиться вторичная ферментная недостаточность, из-за которой организм плохо усваивает молочные продукты.

Диетолог отмечает, что помимо вредного воздействия насыщенных жиров на печень, существует еще одна причина быть осторожным с молочными продуктами. По словам специалиста, недостаток фермента для расщепления лактозы встречается примерно у 50% людей. Когда организм не может усвоить этот дисахарид, непереваренные частицы вызывают проблемы с пищеварением, включая болезненные ощущения в животе, диарею, вздутие и избыточное образование газов.