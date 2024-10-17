Диета и обучение: что нужно делать для улучшения памяти

Невролог Гаджиева: причинами нарушения памяти могут быть усталость или деменция

Врач-невролог сети клиник «Семейная» Марина Гаджиева заявила, что у ухудшения памяти может быть много причин — от банальной усталости до серьезного диагноза деменции, а улучшать ее можно разными и вполне доступными способами, сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, для тренировки нейронов связи мозга следует вести активный образ жизни и постоянно обучаться, соблюдать средиземноморскую диету, обогащенную белками, рыбой, витаминами и клетчаткой, а также следить за уровнем сахара и холестерина, а также давлением. Среди интересных и небанальных способов — выполнять различные действия не доминантной рукой и ходить новыми маршрутами.

«Если не выполнять упражнения, мышцы пресса не будут рельефными и укрепленными. То же самое с памятью», — отметила доктор.

Существуют и специальные упражнения для улучшения памяти: их называют нейробикой, заключила Гаджиева.