Диабетикам рассказали, какие сладости можно есть без вреда для здоровья

Врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, что хурма при высушивании становится более сладкой, сохраняя при этом все свои полезные качества. Этот фрукт может стать превосходной альтернативой сладостям, таким как конфеты и шоколад, сообщает «Вечерняя Москва».

Высушенная хурма сохраняет множество микроэлементов и лишь незначительно теряет витамин С. Остальные витамины остаются в неизменном количестве, но сам фрукт будет более сладким, рассказала эксперт.

Она отметила, что этот фрукт менее вреден, чем привычные сладости, и подходит для людей с высоким уровнем сахара в крови.

«Клетчатка позволяет сократить скачки глюкозы и быстрее испытать чувство насыщения, что предотвращает переедание», — добавила врач.

Дианова рекомендовала обращать внимание на состав при приобретении сушеной хурмы, чтобы исключить искусственное попадание в продукт сахара.