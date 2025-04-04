Диабет и аллергия: эндокринолог рассказала, кому вреден березовый сок

Эндокринолог-гинеколог Кристина Пришвина заявила, что, несмотря на все полезные свойства березового сока, есть люди, которым не стоит увлекаться им: это пациенты с заболеваниями почек и аллергики, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«В группе риска и люди с сахарным диабетом, так как березовый сок содержит натуральные сахара, в том числе глюкозу и фруктозу, которые могут повлиять на уровень сахара в крови. При пониженном артериальном давлении также необходимо быть очень осторожным. Во-первых, из-за мочегонного эффекта, а во-вторых, из-за содержания магния, расслабляющего сосуды», — отметила доктор.

С другой стороны, по ее словам, этот продукт очень полезен: в нем содержатся витамин C и витамины группы B, антиоксиданты и флавоноиды.

Осторожность в употреблении березового сока стоит проявлять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и для детей до года.