Девушки 18-25 лет чаще сталкиваются с рассеянным склерозом

Невролог Александр Евдокимов заявил, что молодые люди, особенно девушки 18-25 лет, входят в группу риска по рассеянному склерозу, сообщает «Абзац» .

Врач связал повышенную уязвимость с созреванием иммунной системы и изменением гормонального фона. По его словам, роль также могут играть генетика и сбои иммунитета.

При таких нарушениях иммунная система иногда атакует собственные клетки. Симптомы могут быть неочевидными: слабость, головокружение, шаткость походки, мышечные подергивания, боли, парестезии, проблемы с равновесием и мелькание в глазах.

Евдокимов предупредил, что привычки не позволяют полностью предотвратить рассеянный склероз. Заболевание может проявиться после недолеченной инфекции, поэтому врач советует не игнорировать ангину, бронхит, пневмонию и другие затяжные болезни, а также одеваться по сезону и быстро переодеваться после дождя.

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