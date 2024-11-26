Девушка в Подмосковье несколько лет жила с 15-сантиметровой кистой с паразитами

26-летняя жительница подмосковного Долгопрудного несколько лет жила с 15-сантиметровой кистой с паразитами. Когда образование стало болеть, девушка обратилась за помощью к медикам, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Киста образовалась на бедре. Все эти годы образование не болело, потому девушка затягивала с походом в больницу, а обратилась за помощью только недавно. Медики приняли решение оперировать пациентку.

В ходе двухчасовой операции врачи отделили кисту от прилегающих тканей, нервных волокон и кровеносных сосудов, с которыми она была спаяна. После вскрытия образования медики обнаружили хитиновые оболочки с множественными паразитарными кистами, которые считаются проявлением эхинококка.

Паразит смог преодолеть естественные фильтры организма и с кровотоком попал в ногу. Случай назвали исключительным, так как такая локализация эхинококка встречается крайне редко.

Девушка прошла противопаразитарную терапию в стационаре. Затем ее выписали, она проходит амбулаторное лечение.

Ранее подмосковные врачи избавили ребенка от 10-сантиметровой костной опухоли. Она могла перерасти в злокачественную, но благодаря своевременному вмешательству этого не произошло.