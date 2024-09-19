Детский центр им Рошаля в Подмосковье работает по системе «Открытая реанимация»

Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля в Красногорске работает по системе «Открытая реанимация». Реанимационные палаты на 48 коек уже принимают пациентов, сообщила журналистам главный врач центра Татьяна Шаповаленко.

Шаповаленко добавила, что суть этой системы в том, что родители могут находиться с ребенком постоянно, даже в реанимации.

По ее словам, это положительно сказывается на самочувствии и пациентов, и их родителей.

«И дети, и родители чувствуют себя гораздо спокойнее, находясь вместе», — отметила Шаповаленко.

Главный врач добавила, что мамы и папы с интересом наблюдают, как занимаются с их детьми. Они всегда могут задать вопросы и получить ответ.

«Даже несмотря на беготню, доктор подойдет и ответит. Это очень облегчает нам жизнь», — добавила она.

По ее словам, 20 коек находятся в хирургическом отделении, 18 — в соматическом отделении, 6 коек — в инфекционном отделении и 6 коек — в кардиохирургическом отделении центра.

В конце августа президент России Владимир Путин, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и выдающийся врач РФ Леонид Рошаль открыли в Красногорске детский клинический центр, где маленьким пациентам из Московской области и со всей страны будут оказывать лучшую медицинскую помощь бесплатно.

«Спасибо президенту, что в феврале 2019 года поддержал наш большой флагманский проект», — сказал Воробьев.

Детский клинический центр им. Л.М. Рошаля построен в рамках национального проекта «Здравоохранение».