Детский травматолог Подмосковья рассказал, как не пропустить патологию у ребенка

Вопросы о проведении осмотров часто задают родители маленьких пациентов. Универсального ответа нет, необходимость осмотров, как и риски выявления патологии, отличаются. Но есть основные критерии каждой возрастной группы, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Рассмотрим возрастную группу от 0 до 7 лет, так как изменения на первом году жизни в опорно-двигательном аппарате проходят максимально интенсивно. Ребенок поднимает голову, учится смотреть на мир, ползать, сидеть, стоять, ходить и бегать. И это все происходит всего за 1 год жизни. На данном этапе развития ребенка важно не пропустить такую тяжелую патологию как: косолапость, врожденный вывих тазобедренного сустава, мышечную кривошею», — прокомментировал заведующий консультативно-диагностической поликлиникой МОДКТОБ Олег Чучарин.

Несвоевременно поставленный диагноз и начало лечения может привести к ухудшению качества жизни ребенка в дальнейшем или даже к инвалидизации. Позднее начало лечения (после 6 месяцев) резко ухудшает прогнозы, утяжеляет процесс лечения и снижает вероятность благоприятного исхода.

«Существуют декретируемые сроки осмотра ребенка первого года жизни — это 1 месяц, 6 месяцев и 1 год. Далее дети осматриваются ежегодно при диспансеризации. Если специалист не выявил никаких отклонений от нормы, то дальше показываемся доктору по схеме: начали сидеть, начали ходить, перед тем, как пойти в детский сад и школу», — добавил Чучарин.

Обязательно необходимо обратиться к врачу-травматологу-ортопеду, если у ребенка появились жалобы на боль в конечностях, суставах или стало заметно что-то необычное в осанке или походке.

Попасть на прием к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.