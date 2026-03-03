Детский травматолог Подмосковья призвал приносить исследования

сегодня в 17:08

Главный внештатный детский травматолог-ортопед Подмосковья Александр Григорьев объяснил, почему на прием к специалисту важно приносить все медицинские исследования ребенка. Полный пакет документов помогает поставить точный диагноз и скорректировать лечение, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед министерства здравоохранения Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев подчеркнул, что результаты обследований необходимы для постановки верного диагноза.

«Во-первых, это необходимо для постановки верного диагноза. Врач-травматолог-ортопед должен быть уверен в точности диагноза, чтобы назначить правильное лечение. Некоторые заболевания опорно-двигательного аппарата могут иметь схожие симптомы, поэтому необходимы дополнительные исследования. Без точных данных о состоянии пациента доктор может выбрать некорректное лечение», — рассказал Григорьев.

Специалист отметил, что результаты исследований позволяют контролировать эффективность терапии и при необходимости менять тактику лечения.

«Многие заболевания опорно-двигательного аппарата можно предотвратить, если своевременно обратиться к врачу и следовать его рекомендациям», — добавил Григорьев.

По его словам, вся имеющаяся медицинская документация помогает врачу получить полную картину состояния здоровья ребенка, определить степень заболевания или травмы и назначить наиболее эффективное лечение.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.